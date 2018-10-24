بولتون يعلن مواعيد الزيارات المتبادلة بين بوتين وترامب

توقع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، زيارة محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لواشنطن، العام المقبل.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بولتون قوله، "عقب زيارة بوتين لواشنطن ستعقبها زيارة الرئيس دونالد ترامب لموسكو".



وكان بولتون قد أشاد بأجواء مباحثاته في موسكو مع المسئولين الروس أمس.



وقال: "أعربت للرئيس فلاديمير بوتين عن قلقنا من التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية".