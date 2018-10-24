ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بولتون يعلن مواعيد الزيارات المتبادلة بين بوتين وترامب

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:26 م
ترامب و بوتين
ترامب و بوتين
أ ش أ
توقع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، زيارة محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لواشنطن، العام المقبل.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بولتون قوله، "عقب زيارة بوتين لواشنطن ستعقبها زيارة الرئيس دونالد ترامب لموسكو".

وكان بولتون قد أشاد بأجواء مباحثاته في موسكو مع المسئولين الروس أمس.

وقال: "أعربت للرئيس فلاديمير بوتين عن قلقنا من التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية".
loading...

ترشيحاتنا

حقيقة منع جماهير الترجي من حضور نهائى إفريقيا أمام الأهلي

بريطانيا تتخذ عقوبة قاسية ضد منفذي جريمة قتل خاشقجي

العيش الناشف يعالج هذا المرض الشائع .. فيديو

موعد مباراة الاهلي القادمة في البطولة العربية

في عيد ميلاد نبيل عيسى الـ39: أنا رجل شرقي وأرفض الحرية المطلقة

خبير لوائح عن أزمة الأوليمبية والزمالك: لابد من تغيير قانون الرياضة

ولي العهد السعودي: همة السعوديين عالية مثل جبل طويق ولن تنكسر

الكاف يشترط على الأهلى والترجي حضور جماهيرى كبير في نهائي إفريقيا

إلهام شاهين تكشف حقيقة مرضها بعد غيابها عن مهرجان الخرطوم

التعليم العالي ترد على قرارالكويت بتقليص الجامعات المعتمدة من 30 إلى7

تصريح جديد من ضاحي خلفان بشأن قضية جمال خاشقجي

إحالة أوراق زوجة وعشيقها بالدقهلية إلى المفتي لقتلها زوجها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

رئيس الوزراء يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع والي لبحث ملفات التضامن الاجتماعي

فيديو

وحيد دوس يكشف عن فارق علاج فيروس سي فى مصر وأمريكا.. فيديو
شيرين عبد الوهاب تطرح ألبومها الجديد نساى.. فيديو
بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التأهل لنهائي دوري أفريقيا.. فيديو وصور
حماية المنافسة: لن نسمح باندماج شركتي أوبر وكريم.. فيديو
اضرب عصفورين بحجر.. 9 حيل لتقوية المناعة وإنقاص الوزن فى آن واحد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟