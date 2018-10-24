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أخبار العالم

تركيا تكشف عن موعد العمليات المشتركة مع أمريكا في منبج السورية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:45 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء أن الدوريات المشتركة للقوات التركية والأمريكية في مدينة منبج السورية تبدأ قريبا بعد انتهاء التدريبات المشتركة.

ونقلت قناة "تي.آر.تي" التركية عن أكار قوله: "نحتاج للتحضير والقيام بعمليات تدريب للعناصر العسكرية التركية والأمريكية في إطار القيام بدوريات مشتركة. هذه المرحلة بدأت في 9 أكتوبر ولا تزال مستمرة حاليا في غازي عنتاب".

وفيما يتعلق بالمنطقة المنزوعة السلاح في إدلب شمالي سوريا، أشار أكار إلى أنه تم سحب جزء كبير من الأسلحة الثقيلة من المنطقة، كما انسحب جزء كبير من المسلحين". 

وتابع الوزير التركي: "سألتقي مع نظيري الروسي السبت المقبل وسأبحث معه موضوع إدلب".
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