ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الصحف الإيطالية تبرز فوز يوفنتوس على مانشستر يونايتد

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:32 ص
صدى البلد
نور عادل
ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على فوز يوفنتوس أمام مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، بهدف نظيف، وتصدره للمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.

وعنونت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت "سيدة أوروبا، يوفنتوس يهزم مانشستر يونايتد في عقر داره، بهدف حمل توقيع باولو ديبالا".

وأضافت "يا له من روما، يضرب سسكا موسكو بثلاثية في ملعب الأولمبيكو ويتصدر مجموعته".

وتابعت "إنتر والقوة 9، النيراتزوري في برشلونة لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، متسلحًا بماورو إيكاردي".

ونوهت الصحيفة "بعد خسارة الديربي، المباريات المقبلة تحسم مستقبل جاتوزو، واسم دونادوني يظهر".


وخرجت صحيفة كوريري ديلو سبورت، بعنوان "سبيشيال ماكس، مورينيو يخسر في أولد ترافورد، يوفنتوس بالعلامة الكاملة حتى الآن".

وأضافت الصحيفة "سيطرة يوفنتوس، ديبالا الحاسم، وبوجبا يضرب القائم، وكريستيانو رونالدو كان قريبًا من مضاعفة النتيجة".

وتابعت "روما يعود للسحر من جديد، ضرب سسكا موسكو بثلاثية، بواقع ثنائية لدجيكو وهدف لأوندير".

وأردفت الصحيفة "نابولي، اختبار جديد لكافاني.. دي لورينتيس: بإمكاني إرجاع كافاني إذا قلل راتبه".

وأتمت "إنتر ميلان، صرخة برشلونة.. إيكاردي: النيراتزوري مدى الحياة".

وخرجت صحيفة توتو سبورت، بعنوان "يوفنتوس يملك أولد ترافورد، انتصار تاريخي على مانشستر يونايتد بعد 22 عامًا".

وأضافت "رونالدو لا يُقاوم، ديبالا يمنح البيانكونيري الفوز، أداء مثالي في الدفاع، الفريق الإيطالي لا يزال بدون هزيمة في دوري الأبطال هذا الموسم".

وتابعت "دجيكو سوبر من جديد، روما يعود ويسحق سسكا موسكو الروسي، وأوندير يعود للتهديف".

وختمت "إنتر ميلان لا يعرف الخوف ضد برشلونة، من أجل السيمفونية الثامنة، نابولي في باريس".
loading...

ترشيحاتنا

بلاك بلوك تثير الرعب في فرنسا.. وقانون جديد للتصدي لها

الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدا.. والقاهرة تسجل 29 درجة

التليفزيون المصري يعرض تقريرا عن العلاقات المصرية الأفريقية

تكريم محمد أبو العينين في إيطاليا وتقليده نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018.. شاهد

شاهد.. رد فعل ميدو على أهداف الزمالك في شباك الإنتاج الحربي

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء .. فيديو

ماذا كتبت صحف الجزائر عقب تأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال؟

تتشابه مع النسخة الأصلية وستسلك نفس خط السير.. 7 معلومات عن تيتانيك 2

السعودية تقرر رفع حظر استيراد الجوافة من مصر

مدرب الأهلي: حققنا الهدف في الجزائر بالوصول إلى نهائي أفريقيا

تناول ملعقة عسل قبل النوم تمنحك 10 فوائد.. تعرف عليها

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

شاهد..لحظة تكريم محمد أبو العينين وحصوله على جائزة العطاء الاجتماعى
الأرصاد: سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية غدا.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء .. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
هند النعسانى تكشف أسباب تكريم المنظمة الإيطالية لـ أبو العينين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟