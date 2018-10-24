الصحف الإيطالية تبرز فوز يوفنتوس على مانشستر يونايتد

ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على فوز يوفنتوس أمام مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، بهدف نظيف، وتصدره للمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.



وعنونت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت "سيدة أوروبا، يوفنتوس يهزم مانشستر يونايتد في عقر داره، بهدف حمل توقيع باولو ديبالا".



وأضافت "يا له من روما، يضرب سسكا موسكو بثلاثية في ملعب الأولمبيكو ويتصدر مجموعته".



وتابعت "إنتر والقوة 9، النيراتزوري في برشلونة لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، متسلحًا بماورو إيكاردي".



ونوهت الصحيفة "بعد خسارة الديربي، المباريات المقبلة تحسم مستقبل جاتوزو، واسم دونادوني يظهر".





وخرجت صحيفة كوريري ديلو سبورت، بعنوان "سبيشيال ماكس، مورينيو يخسر في أولد ترافورد، يوفنتوس بالعلامة الكاملة حتى الآن".



وأضافت الصحيفة "سيطرة يوفنتوس، ديبالا الحاسم، وبوجبا يضرب القائم، وكريستيانو رونالدو كان قريبًا من مضاعفة النتيجة".



وتابعت "روما يعود للسحر من جديد، ضرب سسكا موسكو بثلاثية، بواقع ثنائية لدجيكو وهدف لأوندير".



وأردفت الصحيفة "نابولي، اختبار جديد لكافاني.. دي لورينتيس: بإمكاني إرجاع كافاني إذا قلل راتبه".



وأتمت "إنتر ميلان، صرخة برشلونة.. إيكاردي: النيراتزوري مدى الحياة".



وخرجت صحيفة توتو سبورت، بعنوان "يوفنتوس يملك أولد ترافورد، انتصار تاريخي على مانشستر يونايتد بعد 22 عامًا".



وأضافت "رونالدو لا يُقاوم، ديبالا يمنح البيانكونيري الفوز، أداء مثالي في الدفاع، الفريق الإيطالي لا يزال بدون هزيمة في دوري الأبطال هذا الموسم".



وتابعت "دجيكو سوبر من جديد، روما يعود ويسحق سسكا موسكو الروسي، وأوندير يعود للتهديف".



وختمت "إنتر ميلان لا يعرف الخوف ضد برشلونة، من أجل السيمفونية الثامنة، نابولي في باريس".