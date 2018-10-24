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حوادث

عاطل يقتل صديقه للخلاف على أموال بالمطرية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:29 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
محمد صبرى
لقى عاطل مصرعه على يد صديقه، بسبب خلافات مالية بينهما بالمطرية .

وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بشارع احمد أبو عيدة عرب الطوايلة ، وتبين أن المشاجرة بين عاطل توفي إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن وعاطل.

وبالفحص تبين سابقة اقتراض الأول مبلغ مالي من الثاني وحال مطالبة الأخير برد المبلغ حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها الثاني علي المجني عليه ب" سكين " محدثا إصابته التي أودت بحياته.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، واعترف بإرتكاب الجريمة.
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