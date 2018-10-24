محافظ كفر الشيخ يعتمد تعديل قيود الارتفاعات بسيدي سالم

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قرارًا رقم 17775 لسنة 2018م، باعتماد تعديل قيود الارتفاع بالمخطط التفصيلي لمدينة سيدي سالم.



وتضمن قرار المحافظ، أن يصبح الارتفاع مرتين عرض الشارع بحد أقصى 24 مترًا والالتزام بموافقة وزارة الدفاع 1805/ 2018م.



جدير بالذكر أن هذا القرار يسري العمل به فور نشره بجريدة الوقائع المصرية.



