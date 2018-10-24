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رياضة

الرجاء المغربى يواجه إنيمبا النيجيرى بنصف نهائى الكونفيدرالية .. اليوم

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:16 م
الرجاء المغربى
الرجاء المغربى
عمرو الحلوانى
يدخل فريق الرجاء المغربى فى مواجهة مرتقبة أمام إنيمبا النيجيرى بملعب محمد بن الخامس اليوم فى إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائى من منافسات مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية .

ويخوض الرجاء المغربى الذى يقوده المدرب الإسبانى جاريدو المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية بعد أن فاز فى مباراة الذهاب بنيجيريا بهدف دون رد .

ومن القرر أن يتقابل الفائز من مباراة اليوم بين الرجاء وإنيمبا مع الفائز من المصرى وفيتا كلوب .
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