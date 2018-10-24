جونيس يعلن تشكيل وادى دجلة أمام المقاصة بكأس مصر

أعلن اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادي دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة، فى إطار لقاءات دور الـ16 من منافسات كأس مصر .



وجاء تشكيل وادى دجلة كالتالي.



حراسة المرمى: خالد وليد.



خط الدفاع: خالد رضا وعمرو صالح وبسام وليد وأحمد بيكهام.



خط الوسط: محمد عبدالعاطي وبوزاز ومحمد محمود .



خط الهجوم: محمد رضا وإبراهيم نداى ومحمد جمال بيببو.

