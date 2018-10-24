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رياضة

جونيس يعلن تشكيل وادى دجلة أمام المقاصة بكأس مصر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:36 م
اليونانى تاكيس جونيس
اليونانى تاكيس جونيس
عمرو الحلوانى
أعلن اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادي دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة، فى إطار لقاءات دور الـ16 من منافسات كأس مصر .

وجاء تشكيل وادى دجلة كالتالي.

حراسة المرمى: خالد وليد.

خط الدفاع: خالد رضا وعمرو صالح وبسام وليد وأحمد بيكهام.

خط الوسط: محمد عبدالعاطي وبوزاز ومحمد محمود .

خط الهجوم: محمد رضا وإبراهيم نداى ومحمد جمال بيببو.
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