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أخبار البلد

محمد فايق: حركة حقوق الإنسان وطنية ولا تستقوى بالخارج

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:04 م
صدى البلد
أماني نوار -عدسة عمرو السيد
أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن حركة حقوق الإنسان هي حركة وطنية في الأصل ولا تستقوي بالخارج وأنما تستقوي بالمؤسسات الوطنية التي بالداخل مثل المجالس التشريعية والمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني. 

جاء ذلك في افتتاح فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان التي بدأت أعمالها اليوم والتي تقام اليوم وغدًا.
وأضاف فايق أن تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان كان إيذانًا بانطلاق حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي وأنها ساهمت منذ نشاتها في عام 1983 في العمل علي تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان. 

يذكر أن هذا هو الاجتماع الدوري العاشر للجمعية العمومية عقب الاجتماع التأسيسي للمنظمة في العام 1983، والذي ينعقد بصفة دورية كل ثلاث سنوات التزامًا بمباديء الحكم الديمقراطي، وتتولى الجمعية العمومية مهام مراجعة التقارير الأدبية والمالية لمجلس الأمناء المنتهية ولايته اتسااقًا مع احترام مبادئ الشفافية، فضلًا عن انتخاب مجلس الأمناء للدورة الجديدة 2018 – 2021، ووضع خطة وبرنامج العمل للفترة ذاتها، فضلًا عن مراجعة أحكام النظام الأساسي.

شارك في الافتتاح السفير "أحمد إيهاب جمال الدين" مساعد وزير الخارجية، والنائب علي بدر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. و"مها البرجس" رئيس مجلس الأمناء، و "علاء شلبي" الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
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