ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أول تعليق من ترامب على واقعة الطرود المشبوهة ضد كلينتون وCNN وهجوم أوباما

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:02 م
باراك أوباما ودونالد
باراك أوباما ودونالد ترامب
حسام رضوان
اكتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأييد إدانة نائبه، مايك بنس، لمحاولة الهجوم على الرئيس السابق باراك أوباما، وكذلك الطرود المشبوه التي أرسلت إلى منزل الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، وكذلك مقر شبكة "سي إن إن".

وقال مايك بنس في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ندين الشروع في هجمات ضد الرئيس السابق أوباما، وعائلة كلينتون، وسي إن إن، وآخرون، هذه الأعمال الجبانة حقيرة وليس لها مكان في هذا البلد، وممتنين للرد السريع من الخدمة السرية وFBI و قوات إنفاذ القانون المحلية، سيتم تقديم المسئولين إلى العدالة".

واكتفى ترامب بإعادة نشر تغريدة بنس معلقا عليها قائلا "أوافق بكل إخلاص".

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت أن أجهزة الأمن الأمريكية اعترضت طرودًا مثيرة للريبة جرى إرسالها إلى البيت الأبيض.

وأضافت الوكالة، أن طرودًا مريبة أخرى أُرسلت إلى منشآت مهمة، مثل مقر شبكة "سي إن إن" في نيويورك الذي تم إغلاقه، ومبنى تايم وارنر في نيويورك.

ونقلت الوكالة عن بيان للبيت الأبيض تنديده بالشروع في هجمات عنيفة متعمدة على منزل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأسرة الرئيس الأسبق بيل كلنتون وشخصيات عامة أخرى، تلقوا طرودًا مشبوهة بدورهم.

وقال البيت الأبيض إن أي شخص مسئول عن الطرود سيحاسب بأقصى مدى للقانون.
loading...

ترشيحاتنا

أسباب خروج أحمد الشناوي من قائمة منتخب مصر أمام تونس

المتحدث العسكري: سقوط طائرة هدفية تستخدم في تدريب عناصر الدفاع الجوي

بث مباشر.. مباراة المصري وفيتا كلوب في الكونفيدرالية

فكري صالح يوجه نصيحة لـ أحمد ناجي بشأن الشناوي

الأمير بن سلمان يتحدث عن قضية خاشقجي للمرة الأولى في هذا الموعد

بث مباشر مباراة ليفربول محمد صلاح في مواجهة النجم الأحمر لايف

أب يعتدي على مدرس تحرش بابنته فى مدرسة تجارية.. فيديو وصور

حائط منزل صدام أخفى مليار دولار.. أغرب 5 سرقات غامضة حدثت فى العالم

الكاف يشترط على الأهلى والترجي حضور جماهيرى كبير في نهائي إفريقيا

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد البنوك والضرائب

على عكس المتوقع.. الليمون ليس أفضل علاج للبرد..فيديو

بريطانيا تتخذ عقوبة قاسية ضد منفذي جريمة قتل خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

رئيس الوزراء يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع والي لبحث ملفات التضامن الاجتماعي

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

فيديو

شيرين عبد الوهاب تطرح ألبومها الجديد نساى.. فيديو
بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التأهل لنهائي دوري أفريقيا.. فيديو وصور
حماية المنافسة: لن نسمح باندماج شركتي أوبر وكريم.. فيديو
اضرب عصفورين بحجر.. 9 حيل لتقوية المناعة وإنقاص الوزن فى آن واحد
برلمانية: نقص بعض الأدوية سبب انتشار بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟