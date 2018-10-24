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أخبار العالم

مسئولة روسية: انسحاب واشنطن من اتفاقية الصواريخ يزيد سباق التسلح فى العالم

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 06:59 م
فالنتينا ماتفيينكو،
فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الإتحاد الروسى
القسم الخارجي
ذكرت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الإتحاد الروسى، أن بلادها سترد بالشكل المناسب فى حالة انسحاب واشنطن رسميا من معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة و قصيرة المدى .

وأوضحت ما تفيينكو للصحفيين أنه "فى حالة خروج واشنطن من المعاهدة سيؤدى ذلك إلى سباق تسليح، لكننا قادرين فى روسيا أن ندافع عن مصالحنا وستجد واشنطن مننا الرد المناسب على ذلك التصرف ".

ووصفت ماتفيينكو انسحاب واشنطن من المعاهدة بالشىء غير المبرر مشيرة إلى أن واشنطن لم تفكر مطلقا فى عواقب القرار.

وأعريت عن إستيائها الشديد من ذلك القرار قائلة: أنه محزن ومقلق للغاية حيث أنه يهدد الاستقرار الدولى بشكل كبير.
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