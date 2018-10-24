ريجيم الفك المفترس.. سمكتا قرش تلتهمان حوتا ميتا .. صور

نشرت عالمة الأحياء البحرية الأمريكية جوان جارزويسكي صورا مذهلة للحظة افتراس سمكتي قرش لجثة حوت أحدب.



وأثار المشهد صدمة ركاب مركب كروز لمشاهدة الحيتان على شواطيء ولاية ماساتشوستس، بعد أن شاهدوا القرشين، الذي يبلغ طول أحدهما 5,5 متر، يلتهمون بقايا الحيوان الثدي الذين جاءوا لمشاهدته.



والتقطت جارزويسكي صورا للمشهد من على بعد كيلومتر من ميناء بارنستابل هاربور، بعد أن حذر المسئولون من أن جثة حوت طافية على وجه الماء.



وفي حديثها لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت جارزوبسكي إن أسماك القرش لها سمعة سيئة، لكن وجودها كان "علامة جيدة على وجود نظام بيئي صحي".



وأضافت: 'الحيتان الميتة هي جزء من حمية أسماك القرش البيضاء الضخمة، وتساعد على تفسيخ جثة الحوت وتساهم في إعادة هذه العناصر الغذائية إلى النظام البيئي".



والقرش يعتبر من أشرس الأسماك المفترسة على وجه الأرض، والتي أثارت رعب الإنسان، ولم يتغير تركيبهم العضوي الأساسي منذ 200 عام.