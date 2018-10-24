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رياضة

توتنهام وأيندهوفن يتعادلان إيجابيا بالشوط الأول من دوري الأبطال.. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:27 م
صدى البلد
أحمد هاني
تعادل فريق توتنهام أيندهوفن الهولندى إيجابيا بهف، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "فيليبس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

أحرز هيرفينج لوزانو هدف التقدم لصالح ايندهوفن فى الدقيقة 30 من زمن المباراة، ثم أدرك لوكاس مورا التعادل فى الدقيقة 39.

ويتذيل فريقا توتنهام هوتسبير الإنجليزى وايندهوفن الهولندى جدول ترتيب المجموعة الثانية بدون أى رصيد من النقاط، خلف برشلونة وإنتر ميلان المتصدران برصيد 6 نقاط لكل منهما ويلتقيان وجها لوجه فى التاسعة من مساء اليوم، على ملعب "كامب نو" فى نفس الجولة.
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