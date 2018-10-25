مياه سوهاج تعلن تنفيذ مشروعات مرافق بالمناطق الصناعية بالمحافظة

أكد اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم الانتهاء من محطة مياه الحواويش (1 و2)، بحى الكوثر، وجارٍ الانتهاء من محطتى مياه الحواويش (3 و4)، مشيرًا إلى أن البنك الدولى يمول تنفيذ خط طرد مياه قطر 16 بوصة من محطتى مياه الحواويش (3 و4)، بقيمة 8 ملايين جنيه، وتنفيذ خط طرد 4 كم لتغذية المنطقة الصناعية بغرب جرجا بقيمة 22 مليون جنيه، لزيادة كمية المياه للمناطق الصناعية ضمانًا لاستدامة الخدمة.





وصرح، خلاله اجتماعه بمستثمرى محافظة سوهاج، بمقر جمعية المستثمرين بحى الكوثر، لبحث سبل دعم ورعاية الأنشطة الاستثمارية بالمناطق الصناعية، وعرض المستجدات والتطورات والمعوقات التى تواجه المستثمرين بسوهاج وكيفية التغلب عليها، بأن تنفيذ هذه المشروعات يأتى فى إطار الاهتمام بتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الصناعية بحى الكوثر، وغرب جرجا، وغرب طهطا، وغرب جهينة والاحايوة، لخدمة الأنشطة الاستثمارية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.





وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، هيئة التنمية الصناعية، بضرورة حصر الاحتياجات من رفع كفاءة الشبكات، وروافع المياه، والآبار، بالمناطق الصناعية، لتحديد المبالغ المالية المطلوب توفيرها للتنفيذ.​