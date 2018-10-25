ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مياه سوهاج تعلن تنفيذ مشروعات مرافق بالمناطق الصناعية بالمحافظة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبد العظيم
أكد اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم الانتهاء من محطة مياه الحواويش (1 و2)، بحى الكوثر، وجارٍ الانتهاء من محطتى مياه الحواويش (3 و4)، مشيرًا إلى أن البنك الدولى يمول تنفيذ خط طرد مياه قطر 16 بوصة من محطتى مياه الحواويش (3 و4)، بقيمة 8 ملايين جنيه، وتنفيذ خط طرد 4 كم لتغذية المنطقة الصناعية بغرب جرجا بقيمة 22 مليون جنيه، لزيادة كمية المياه للمناطق الصناعية ضمانًا لاستدامة الخدمة.

وصرح، خلاله اجتماعه بمستثمرى محافظة سوهاج، بمقر جمعية المستثمرين بحى الكوثر، لبحث سبل دعم ورعاية الأنشطة الاستثمارية بالمناطق الصناعية، وعرض المستجدات والتطورات والمعوقات التى تواجه المستثمرين بسوهاج وكيفية التغلب عليها، بأن تنفيذ هذه المشروعات يأتى فى إطار الاهتمام بتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الصناعية بحى الكوثر، وغرب جرجا، وغرب طهطا، وغرب جهينة والاحايوة، لخدمة الأنشطة الاستثمارية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، هيئة التنمية الصناعية، بضرورة حصر الاحتياجات من رفع كفاءة الشبكات، وروافع المياه، والآبار، بالمناطق الصناعية، لتحديد المبالغ المالية المطلوب توفيرها للتنفيذ.​

loading...

موضوعات متعلقة

69 مليون يورو لتحسين مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

حل مشكلة ضعف مياه الشرب بحي الكوثر في سوهاج

محافظ سوهاج: طرح 23 مشروعا تنمويا بتكلفة 346 مليون جنيه

رئيس مياه سوهاج: 30 مليون جنيه لزيادة الضخ بالمناطق الصناعية

1.9 مليون جنيه لمد خطوط مياه الشرب بسوهاج

رئيس الوزراء يتابع مشروعات المرحلة الأولى ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممولة من البنك الدولي

ترشيحاتنا

تصريح مثير من محمد صلاح عقب فوز ليفربول في دوري أبطال أوروبا

بريتش بتروليوم تعتزم توسيع استثماراتها في مصر

المرور يرفع آثار انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور

غرق شوارع شبرا الخيمة بسبب انفجار ماسورة مياه في أم بيومي.. صور

الرئيس السيسي يغادر إلى الخرطوم لرئاسة اجتماعات اللجنة المشتركة مع السودان

12 ملفا على طاولة مجلس إدارة الأهلي

السجن تهذيب وإصلاح ولقمة عيش.. المساجين يعملون بمصانع الأثاث برواتب شهرية.. و مزارع المواشي للاكتفاء الذاتي.. وملاعب كرة القدم للترفيه..ومستشفيات على أعلى مستوى للعلاج..صور

انتهاء حفر المسافة بين العتبة وجمال عبدالناصر بالخط الثالث للمترو .. صور

بث مباشر.. مراسم وصول الرئيس السيسي للخرطوم

شاهد.. أقدم رخصة ركوب حمار فى مصر

FBI يكشف حقيقة الطرود المشبوهة التي أرسلت إلى أوباما وكلينتون وسي إن إن

شريهان تبهر الجميع برقصها على أغنية شو حلو ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور

شاهد.. أقدم رخصة ركوب حمار فى مصر

السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة .. صور

انتهاء حفر المسافة بين العتبة وجمال عبدالناصر بالخط الثالث للمترو .. صور

السجن تهذيب وإصلاح ولقمة عيش.. المساجين يعملون بمصانع الأثاث برواتب شهرية.. و مزارع المواشي للاكتفاء الذاتي.. وملاعب كرة القدم للترفيه..ومستشفيات على أعلى مستوى للعلاج..صور

فيديو

شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى فور وصوله إلى الخرطوم
بث مباشر.. مراسم وصول الرئيس السيسي للخرطوم
العوضى: تحديت زملائي بالتمثيل مع أحمد السقا والظهور مع منى الشاذلي.. فيديو
عرض فيلم The Dark بدور العرض الأمريكية.. غدا
أحمد العوضى: قصة حب فاشلة قادتني إلى تحقيق نجاحي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟