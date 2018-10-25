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رياضة

الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الاتحاد

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:44 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته، اليوم الخميس، بملعب فندق الإقامة بمنطقة برج العرب؛ استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها مساء السبت المقبل، في ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية، بملعب برج العرب.

وخاض الزمالك بقيادة السويسري جروس، مرانه، أمس الأربعاء، بمقر ملعب فندق إقامة الفريق بالإسكندرية؛ عقب خوض مباراة الانتاج الحربى أمس الأول فى دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

ويترقب الجهاز الفنى للزمالك تحديد مصير الثنائي محمود الونش وفرجانى ساسى، خلال مران اليوم، حيث يعانى الأول من مزق فى العضلة الضامة، والثانى من شد فى ذات العضلة .
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