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التنمية المحلية تعلن الخط الساخن لمبادرة صوتك مسموع..فيديو

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:24 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
ندى فتح الله
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي بإسم وزارة التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" لتلقي شكاوى المواطنين التي تقوم بها الوزارة في الوقت الحالي تعني الإهتمام بتعزيز المشاركة المجتمعية للمواطنين في كافة جوانب الحياة.

وتابع "قاسم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" اليوم، الخميس، أن الوزارة تعمل جاهدة لتلقي شكاوى وإقتراحات المواطنين، من خلال غرفة عمليات خاصة بالمبادرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف "قاسم" أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرف العمليات عن طريق رقم الواتس آب 01150606783، أو من خلال الرقم الساخن 15330.
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