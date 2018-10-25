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رياضة

الخطيب يوجه رسالة لمن حاولوا إفساد العلاقة بين الأهلي والسعودية.. فيديو

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:29 م
صدى البلد
محمود المخبزى
غازل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مسئولي اتحاد الكرة السعودي بإعلان موافقة ناديه على مواجهة اتحاد جدة في السوبر المصري السعودي نهاية شهر نوفمبر المقبل في القاهرة.

وأكد الخطيب على العلاقات الوطيدة بين الأهلي والأخوة في السعودية، مؤكدا أن هناك بعض الأشخاص الذين حاولوا استغلال سوء التفاهم من أجل إفساد العلاقة بين الطرفين في الفترة الماضية.

وطالب رئيس الأهلي من يحاولون تشويه العلاقة مع السعودية الامتناع تماما والبعد عن الأزمات، مؤكدا أنه يرحب بخوض اللقاء وأن الأهلي سوف يستقبل الأخوة في اتحاد جدة خير استقبال في القاهرة وبلدهم الثاني مصر.
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