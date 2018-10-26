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تعليم

المحرصاوي يستقبل رئيس جامعة الإمام أحمد رضا رتناكيري بالهند

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
استقبل فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الشيخ قاضي محمد ابراهيم رئيس جامعة الإمام أحمد رضا رتناكيري بالهند مؤكدا حرص الجامعة علي فتح أبوابها لكافة الدول خدمة للعلم.

وتعرف المحرصاوي، علي جامعة الإمام أحمد رضا التي يزيد عمرها عن ثلاثين عاما ويدرس بها عدد من طلاب الهند في التخصصات الفقهية والشرعية.

وقال إن الجامعة ترحب بطلاب العلم في مرحلتي الإجازة العالية والدراسات العليا من خلال المنح التي يوافق عليها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبالالتحاق المباشر عن طريق الجهات المختصة مشيرا إلي أنه سيعمل علي المساعدة في زيادة المنح لهذه الجامعة بالتنسيق مع مشيخة الأزهر .

ومن جانبه أعرب قاضي محمد ابراهيم رئيس جامعة الإمام أحمد رضا عن بالغ تقديره للأزهر الشريف مطالبا بزيادة المنح الدراسية لطلاب جامعته وأهدى فضيلته شالا هنديا تخليدا لهذه الزيارة.

يذكر أن الوفد ضم قاضي محمد ابراهيم رئيس جامعة الإمام أحمد رضا رتناكيري ومحمد مبارك حسين رئيس اتحاد طلبة الهند ومحمد سلمان شيخ الطالب بكلية اللغات والترجمة ومحمد فيضان الطالب بكلية اللغة العربية
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