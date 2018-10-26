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محافظات

إعادة تشغيل ميناء العريش البحري مع بدء موسم تصدير الملح

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:24 م
صدى البلد
احمد صالح
يجرى حاليا التنسيق بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والقوات المسلحة لفتح ميناء العريش بشكل كامل أمام حركة الملاحة البحرية تزامنًا مع بدء موسم تصدير الملح لأوروبا.

أكد محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، فتح ميناء العريش البحري أمام حركة تصدير المواد الخام قريبا، مشيرا إلى أن تطوير ميناء العريش البحري ورفع كفاءته كي يضاهى الموانئ البحرية الأخرى على ساحل البحر المتوسط يعتبر أمرا ضروريا يصب فى مصلحة المحافظة وخدمة أبنائها والمقيمين علي ارضها.

وأشار إلى أن العمل في المينا سيتم علي 3 مراحل الأولى هى تصدير الملح، والثانية تصدير الرمل الزجاجى، والثالثة تصدير الرخام، مضيفا أن تطوير الميناء سيوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلاله تنشيط حركة الاستيراد والتصدير وفتح آفاق جديدة للعمل داخل المحافظة.

والتقي اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، مؤخرا أصحاب شركات التصدير والتوكيلات الملاحية لحثهم على استئناف نشاطهم فى تصدير المواد الخام مؤكدا أن الهدف الرئيسى من فتح ميناء العريش البحرى هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية بشمال سيناء، مطالبا بتعاون الجميع حتى يتحقق الهدف الرئيسى لفتح الميناء .

وتحول ميناء العريش البحرى بصدور القرار رقم 221 لسنة 1996، من مجرد ميناء صيد الى ميناء تجارى قامت على آثره الهيئة العامة لموانئ بورسعيد بإعداد الميناء لاستقبال السفن التجارية . ويحوى الميناء رصيفين، أحدهما بطول 242 مترًا يستخدم للسفن التجارية بغاطس 7 مترات والآخر بطول 122 مترا يستخدم للعائمات الصغيرة ولنشات الصيد بغاطس 4 مترات فضلًا عن ساحات تخزينية مغطاة بمساحة 2000 متر مربع وساحات غير مغطاة بمساحة 28000 متر مربع .

وبدأت أعمال تطويره منذ عام 2014، بصيانة وتكريك المسطح المائى وإطالة حاجز الأمواج الغربى وإنشاء حاجز أمواج شرقى وإنشاء رصيف بطول 250 مترا وبغاطس 13 مترا وذلك لاستقبال سفن بحمولة 135 ألف طن وذلك بتكلفة 173 مليون جنيه كمرحلة أولى .
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