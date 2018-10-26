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الجروان يلتقي المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:22 م
صدى البلد
حمادة خطاب
التقى أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام والوفد المرافق له، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، في مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة السويسرية جنيف.

وقدم الجروان شرحًا وافيا لـ"باشليه" عن دور المجلس العالمي للتسامح والسلام وأهدافه وآليات عمله، عبر العلاقات والشراكات الدولية المختلفة سواء بالدول والحكومات أو البرلمانات أو المنظمات والمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية بهدف نشر ثقافة التسامح والسلام حول العالم.

وأكد الجروان أهمية التواصل والعمل المشترك بين المجلس والمفوضية لما فيه خير ومصلحة السلام في جميع أنحاء العالم.

من جانبها أشادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بدور الجروان والمجلس العالمي للتسامح والسلام، مؤكدة أهمية ما يقوم به المجلس في ظل ما يواجهه العالم مؤخرا من نزاعات وتطرف و وارهاب، كما أشادت بمبادرات المجلس وأجهزته المختلفة التي تشمل مختلف المجالات سواء عبر مجلسه التأسيس أو جمعيته العامة و برلمانه الدولي.

وبحث الجانبان سبل التعاون والعمل المشترك بين المجلس العالمي للتسامح والسلام ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتنسيق المشترك لما فيه خدمة مصالح التسامح والسلام حول العالم.
الجروان يلتقي المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان
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