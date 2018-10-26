شاهد.. مسن يعاني من مرض نادر يحول العضلات إلى عظام

من المعروف ان معظم الناس يجدون صعوبة أكبر في التحرك مع تقدمهم في السن، لكن المشكلة أسوأ بكثير بالنسبة للمرضى الذين يواجهون حالة نادرة تحول عضلاتهم ببطء إلى عظام.



بحسب صحيفة "ديلي ميل"، يعاني ثوزي مكيكي 50 عاما من تجلط ليفي عظمي، المعروف باسم FOP ، والذي يسبب نمو شظايا العظام في العضلات بجميع أنحاء الجسم.



بدأ لأول مرة يظهر علامات على الحالة ثوزي الوراثية ، والتي تؤثر على حوالي واحد من كل المليون شخص ، عندما كان عمره بضعة أشهر فقط.



ومنذ ذلك الحين ، فقد القدرة على المشي دون مساعدة ، ويديه هي الجزء الوحيد من الجزء العلوي من جسده الذي يمكنه تحريكه ، الفخذين والساقين متصلبين بشكل شبه كامل.



وقال مكيكي من بلدة جوجوليتو ، التي تقع بالقرب من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا: "أتحدث إلى الناس عن مرضي " فوب "وهم لا يخافون عندما يرونني".



تم تشخيص مكيكي رسميا بمرض تجلط ليفي عظمي عندما كان في السابعة من عمره ، وكان بإمكانه المشي لوحده حتى عام 2008 ، عندما اضطر إلى الحصول على عصا المشي.



ولكن في غضون ثلاث سنوات ، لم تكن عصا المشي كافية لمساعدته، وهو الآن يستخدم كرسيا متحركا كهربائيا، تبرعت به مؤسسة خيرية.