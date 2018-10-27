ترامب يرفض مواساة أوباما وكلينتون على خلفية قضية الطرود

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، الاتصال بجميع الشخصيات العامة التي تم إرسال إليها طرودًا بالبريد تحتوى على مواد متفجرة، وعلى رأسهم الرئيس السابق، باراك أوباما، والأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون.



ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن ترامب قوله: "إذا يريدون مني الاتصال بهم سأتصل، لكني لن اتصل لأن هذه القضية ستمر كغيرها".



وأعلن ترامب، في وقت سابق، أن قوات الأمن الأمريكية اعتقلت المشبه به في إرسال الطرود المشبوهة إلى عدد من الساسة والمؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة.



واعتبر الرئيس ترامب، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن إرسال هذه الطرود "أعمالا إرهابية حقيرة"، مؤكدًا أنها لا مكان لها في الولايات المتحدة". وأضاف: "يجب ألا نسمح أبدًا للعنف السياسي أن يترسخ في أمريكا.. لا يمكن أن يحدث ذلك.. أنا ملتزم ببذل كل ما في وسعي كرئيس لوقفه الآن".