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أخبار البلد

للمسافرين على مصر للطيران.. مواعيد إقلاع الرحلات المنقولة لمبنى 2 بالمطار

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
قررت شركة مصر للطيران، اعتبارا من غد، الأحد، نقل إقلاع 10 رحلات دولية من صالة السفر بمبنى الركاب 3 إلى صالة السفر بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، وذلك تخفيفا لحركة التشغيل في صالة السفر بمبنى الركاب ٣ وإجراء عمليات الصيانة بها.

وقالت الشركة الوطنية مصر للطيران، إن وصول هذه الرحلات سيظل كما هو بمبنى الركاب 3 بالمطار، وما تم تغييره هو مكان الإقلاع فقط للرحلات.

وحرصا من موقع "صدى البلد" الإخباري، على تقديم الخدمات للمسافرين ومتابعي حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، نقدم لكم أرقام الرحلات المقرر تغيير إقلاعها، والمواعيد المقرر لها، علما بأنه على الركاب المسافرين التواجد في المطار قبل إقلاع الرحلة بنحو 3 ساعات تقريبا لسهولة إنهاء الإجراءات.

الرحلات هي كالتالي:
- فرانكفورت 785 تقلع من المطار الساعة 9.30 صباحا.
- ميونخ 787 تقلع من المطار الساعة 10:50 صباحا.
- برلين 731 تقلع من المطار الساعة 10:20 صباحا.
- مدريد 753 تقلع من المطار الساعة 2:20 ظهرا.
- برشلونة 767 تقلع من المطار الساعة 10.50 صباحا.
- تونس 843 تقلع من المطار الساعة 8.20 صباحا.
- كوبنهاجن 759 تقلع من المطار الساعة 10.10 صباحا.
- چنيڤ 771 تقلع من المطار الساعة 9.45 صباحا.
- بروكسل 725 تقلع من المطار الساعة 10.10 صباحا.
- أمستردام 757 تقلع من المطار الساعة 9.50 صباحا.
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