رئيس الوزراء ونائب الرئيس الصيني يشهدان توقيع ٣ اتفاقيات بين مصر والصين

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية وانج تشي شان، مراسم التوقيع على 3 اتفاقيات ومذكرة تفاهم في مجالات الزراعة، والآثار، والتعليم بين الجانب المصري والجانب الصيني، وذلك عقب جلسة المباحثات الموسعة، التي عقدت صباح اليوم بين رئيس الوزراء ونائب الرئيس الصيني.





وشملت الاتفاقيات توقيع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية ممثلة في الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة الوطنية الصينية للتعاون الإنمائي الدولي ممثلة في سونج إيجيو سفير الصين لدى مصر، على اتفاقية بشأن "منحة لتمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولي والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة" بتكلفة 11,5 مليون دولار.





وتأتي المنحة للاستثمار في العنصر البشري في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الاستثمار في العنصر البشري، حيث يهدف مشروع تطوير التعليم عن بعد إلي استخدام تكنولوجيا المعلومات لإنشاء نظام تعليمي شامل يرتكز على المتعلم، وذلك لأداء المهام الادارية والتعليمية وذلك لدعم الادارة والسياسات والتدريب المهني للعملية التعليمية.





كما وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ممثلة في الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الزراعة والشئون الريفية الصينية ممثلة في سونج إيجيو سفير الصين لدى مصر، على اتفاقية بشأن "البرنامج التنفيذي للتعاون الزراعي بين عامي 2019-2021".





وتأتي هذه الاتفاقية بهدف تعزيز الية التعاون الزراعي، والقيام بأنشطة ترويج الاستثمار الزراعي، وصياغة خطة التعاون بين مصر والصين بشأن الاستثمار الزراعي، والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا الزراعية، وتبادل البعثات والتعاون في بناء القدرات.





وفي مجال الآثار، تم التوقيع على اتفاقية بشأن "تعاون وتبادل المساعدة" بين وزارة الآثار المصرية ممثلة في الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وكلية علم الآثار لأكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية ممثلة في الدكتور تشن شينغ تسان المدير العام لمعهد الآثار للأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا، وتأتي الاتفاقية لإرساء الأساس القانوني للطرفين للقيام بصورة مشتركة بتنسيق العمل المتعلق بأنشطة حفظ الآثار والمشاريع البحثية وبناء القدرات وتبادل المعارض المؤقتة والبعثات الأثرية.



