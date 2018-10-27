سفير مصر بألمانيا: زيارة السيسي لـ برلين تأتي في وقت بالغ الأهمية

قال سفير مصر بألمانيا، بدر عبد العاطى، إن زيارة الرئيس السيسي إلي ألمانيا تأتي في وقت بالغ الأهمية لكلا البلدين.



وأضاف "عبد العاطي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أنه سوف يكون هناك لقاءات ثنائية مكثفة مع قادة الحكومة الألمانية والبرلمان الألماني، بالإضافة إلي غداء عمل مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لافتا إلي أنه سوف تكون هناك زيارة للمقر التاريخي للبرلمان الألماني.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي هو فقط الذي سوف يجري هذه اللقاءات من بين الزعماء والقادة الأفارقة، موضحا أن هناك لقائين مهمين مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني ووزير التعاون المائي لبحث قضية الاستثمار ومضاعفة الاستثمارات الألمانية في مصر.



وأكد أن التركيز الأساسي سوف يكون منصبا علي سبل تشجيع القطاع الخاص الألماني على مضاعفة استثماراتها في مصر، متابعا أن قضية مكافحة الإرهاب سوف تكون علي رأس الملفات التي سوف يتناولها الرئيس السيسي مع القادة الألمان، وكذلك الأوضاع فى ليبيا وسوريا واليمن.