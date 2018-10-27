ترامب يطالب بتشديد أحكام الإعدام بعد هجوم المعبد اليهودي.. فيديو





ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بـ"الكراهية" في الولايات المتحدة بعد تعرض كنيس في مدينة بيتسبرج لإطلاق نار ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص قبل أن يستسلم الجاني، وتخوّف من أن تكون حصيلة الضحايا "أكثر فداحة".وفي تصريح صحفي قبل أن يستقل طائرته متوجها للمشاركة في لقاء مع مزارعين، قال ترامب إنه يتخوف من أن تكون حصيلة الضحايا "أكثر فداحة" مما تم التداول به حتى الآن.كما أعرب ترامب عن رغبته بتشديد القوانين الخاصة بأحكام الإعدام. وقال "عندما يقوم أشخاص بعمل من هذا النوع لا بد من أن يحكم عليهم بالإعدام".وأظهرت محطات تلفزيونية محلية أمريكية أن الشرطة طوقت كنيسا يهوديا، بعد بلاغات عن وجود مسلح يطلق النار قرب المبنى في حي سكويريل هيل بشرق المدينة.