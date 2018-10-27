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أخبار البلد

باستثناء محمد أبو داوود ووفاء عامر..عزاء المخرج عمر الشيخ لم يحضر أحد

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:21 م
صدى البلد
محمد بدران
أقيم مساء أمس الجمعة عزاء المخرج عمر الشيخ، بمسجد حسن الشربتلى في التجمع الخامس.


وشهد العزاء غياب نجوم وصناع الفن، ولم يحضر لتقديم واجب سوى الفنان محمد أبو داوود، وفاء عامر، وعدد من أصدقاء وأقارب الأسرة.


كان الراحل قد وافته المنية مساء الخميس الماضى عن عمر يناهز 41 عامًا بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانه امس الجمعة من مسجد حسن الشربتلى إلى مدافن العائلة.

يذكر أن عمر الشيخ مخرج شاب، من مواليد عام 1977، شارك كمساعد مخرج في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، أخرج عام 2012 مسلسل "كاريوكا" بطولة الفنانة وفاء عامر، عن قصة حياة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، كما أخرج مسلسل "المرافعة" بطولة الفنان باسم ياخور والفنان تامر عبدالمنعم، وكان يستعد لتقديم مسلسل جديد بعنوان "هجرة الصعايدة".
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