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فن

الأوبرا تطرح تذاكر حفل لطيفة بمهرجان الموسيقى العربية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:23 م
صدى البلد
سعيد فراج
طرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر حفل الفنانة التونسية لطيفة، المرتقب يوم 2 نوفمبر المُقبل، ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية.

وبدأت دار الأوبرا في بيع تذاكر الحفل عبر موقعها الإليكتروني، وترواحت أسعار التذاكر ما بين فئات الـ 750 جنيها، 500 جنيه، و300 جنيه للتذكرة الواحدة.

وبدأت لطيفة بروفات حفلتها اليوم بالأوبرا بمصاحبة الأوركسترا والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وأدت عدد من أغانيها المرتقب أن تشو بها في الحفل.

وتضع لطيفة حاليا اللمسات النهائية على أحدث أعمالها الغنائية والتى تحمل اسم "إخباري"، لطرحها على طريقة السينجل خلال الأيام القليلة المقبلة، وهى من كلمات الشاعر سعود الشربتلي، وألحان تامر توفيق.
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