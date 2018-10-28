مطار الملك فهد يوجه رسالة عاجلة إلى المسافرين

بعثت إدارة مطار الملك فهد الدولي في المملكة العربية السعودية رسالة إلى المسافرين، اليوم الأحد، عبر صفحة المطار على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، طالبتهم خلالها بالتواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد رحلاتهم بسبب نظرا لظروف الطقس.



وجاء بالتغريدة "أعزاءنا المسافرين..ظرًا للتقلبات الجوية المستمرة، نرجو منكم التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد رحلاتكم، ودمتم سالمين".



وكانت الهيئة العاملة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة قد ناشدت المواطنين بمتابعة مستجدات الحالات الجوية وتقارير الطقس اليومية، والإنذارات الصادرة عن نظام الإنذار المبكر.



