الزراعة: 212 مليون جنيه حصيلة مزادات التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي حتى الآن

تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حول ما أسفرت عنه جلسات المزادات العلنية للتصرف في الأراضي ولاية الهيئة، ببيع المساحات التي تم استردادها و غير المستغلة، وذلك من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية.



وكشف التقرير عن أنه تم حتى الآن بيع مساحة إجمالية قدرها حوالي 25 فدانا و2 قيراط و19 سهم أراضي زراعية، و155 ألفا و825 مترا مربعا أرض مباني بقيمة اجمالية بلغت 212 مليون و157 ألفا و644 جنيها لحساب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة المالية.



وأوضح التقرير أن جلسات المزاد العلني الأخيرة التي تم عقدها الأسبوع الماضي، أسفرت عن بيع 35 قطعة بمركز مغاغة في محافظة المنيا بمساحة قدرها 112076 م 2 قيمة إجمالية 16 مليونا و646 ألفا و250 جنيها، كذلك تم بيع 11 قطعة بمركز أبو كبير في محافظة الشرقية بمساحة إجمالية قدرها 1727.75 بقيمة إجمالية مليون و163 ألفا 275 جنيها.



وشدد وزير الزراعة على ضرورة مواصلة المتابعة والتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لبيع القطع والمساحات الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بكافة المحافظات، سواء المساحات التي تم استردادها أو المساحات غير المستغلة، تنفيذا لقرار مجلس الإدارة، الخاص بالموافقة على بيع جميع المساحات غير المستغلة من أملاك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بطريق المزايدة العلنية بمقر مديرية الإصلاح الزراعي التابع لها هذه المساحات التي تخضع للأحكام الواردة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، مع احقية الهيئة في الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة من خارج الهيئة والجهات الرقابية تنفيذًا لمبدأ الشفافية والعلانية لجميع الأطراف مع إتاحة الفرصة لجميع الراغبين في المشاركة بمزايدات الهيئة ضمانا لتحقيق أفضل أسعار بيع للمساحات المعلن عنها.

