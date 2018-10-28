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أخبار البلد

تعاون بين العربية للتصنيع والبيئة لدعم القرى الأكثر احتياجا

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:41 م
صدى البلد
كـريـم الخـطيب - محمد إبراهيم
استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة ونواب عدد من المحافظات، لتسليم مفارم قش الأرز ومفارم جريد النخيل وبعض معدات البيئة والمحافظات مثل سيارات المطافئ و اللوادر والجرارات ودورات المياه ومنظومة المخلفات المدفونة وعربات جمع وكبس القمامة والجرارات الزراعية.

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع مشاركة الهيئة في كافة المشروعات التنموية بمنتج يتمتع بالجودة المُتميزة والسعر المناسب مع مراعاة توقيتات التسليم من خلال حلول جديدة ومبتكرة بإستغلال الموارد القائمة,مؤكدا أهمية تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وفقا لتوجيهات الدولة. 

وشدد "التراس" علي استمرار التطوير والتعديلات لكافة المعدات من أجل تحسين الأداء، مضيفا أن شباب مصر لديهم القدرة للإبتكار والتطوير وهذا ما نحرص عليه وندعمه بشكل مستمر . 

وأضاف "التراس" أنه لا بد من نشر ثقافة الصيانة والتدريب لمستخدمي المعدات للحفاظ علي ما لدينا من آلات وماكينات فتلك ثروة ومستقبل أجيالنا القادمة.

وشملت تسليم عدد 200 مفرمة قش الأرز ومفارم جريد النخيل وبعض معدات البيئة لرفع كفاءة منظومة النظافة بجميع محافظات الجمهورية بالإضافة إلي سيارات المطافئ واللوادر بسعات مختلفة والجرارات ودورات المياه ومنظومة المخلفات المدفونة وعربات جمع وكبس القمامة والجرارات الزراعية, وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة للإهتمام بحل مشكلات البيئة وتوفير مصادر بيئية نظيفة.

أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلي ما تم اليوم يُعد خطوة لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الزراعية وليس قش الأرز فقط وأكدت علي أهمية الجدوي الإقتصادية لتلك المعدات والتي لابد أن يشعر بها الفلاحين حتي تدار بإستمرارية ونجاح ,بالإضافة إلي أهمية التدريب للفلاحين لإستخدام تلك المعدات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية .

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بجهود الهيئة العربية للتصنيع ودعمها لمشروعات الوزارة، كما ذكرت فؤاد أن عقد اليوم جزء من خطة قومية لدعم منظومة المخلفات الصلبة وتوفير مفارم لقش الأرز بحجم مناسب للوصول للحيازات الزراعية المختلفة وإستمرارا للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة .

وأشادت وزيرة البيئة بالتعديلات التي تمت داخل الهيئة العربية للتصنيع لماكينة مفرمة جريد النخيل بالإمكانيات المتاحة وقد حققت نجاحا وهذا أمر جدير بالإشادة .

كما أعرب نواب البرلمان المشاركين اليوم عن إصرارهم علي دعم جهود الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة لحل مشكلات النظافة بالقري الأكثر إحتياجا, فضلا عن منظومة تدوير قش الأرز التي تدعمها وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع .

وكان الفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة ونواب المحافظات المعنية قد شهدوا اليوم بمقر مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع إحتفالية تسليم عدد من المعدات للقري الأكثر احتياجا بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وقنا وأسوان وسوهاج وذلك في إطار دعم القري الأكثر احتياجا .
تعاون بين العربية للتصنيع والبيئة لدعم القرى الأكثر احتياجا
تعاون بين العربية للتصنيع والبيئة لدعم القرى الأكثر احتياجا
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