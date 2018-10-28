العثور على جثة شاب بترعة جنوب الأقصر

عثر أهالي مركز أرمنت جنوب الاقصر اليوم الأحد، على جثة لشاب تطفو بمياه ترعة أصفون.



تلقى اللواء طارق علام مدير امن الاقصر اخطارا بمركز شرطة ترمنت يفيد باخراج اهالي حاجر الجسر بمركز ارمنت جثة بترعة اصفون عن طريق إسعاف الأقصر.



وتبين بالتحريات ان الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، وغير واضحة المعالم لتشوهها من المياه بعد مكوثها لفترة طويلة فيها.



تحرر محضر بذلك وجار إخطار النيابة لتتولى التحقيقات.