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محافظات

إطلاق مبادرة الوحدة الصحية النموذجية بالوادي الجديد

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:40 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أجرت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، جولة على الوحدات الصحية بقرى بولاق والمنيرة التابعة لمركز الخارجة، لمتابعة المبادرة التي أطلقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لإنشاء وحدة صحية نموذجية بجميع مراكز المحافظة الخمسة.

وأكدت حنان مجدي، أن الهدف من المبادرة هو تقديم خدمة صحية متميزة وسد العجز في أعداد الأطباء والتخصصات الطبية بالمحافظة، لافتة إلى أنه سوف يتم اختيار أفضل وحدة صحية بكل مركز من مراكز المحافظة، من حيث نسبة تردد المرضى عليها، وكذلك مساحتها لتطبيق المنظومة بها.

كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد أعلن الشهر الماضي عن تدشين مبادرة لإنشاء وحدة صحية نموذجية بكل مركز من مراكز المحافظة لتقديم خدمة صحية متميزة وتحديد تكلفتها، تمهيدا لتعميم المبادرة بالقرى لسد العجز في أعداد الأطباء والتخصصات الطبية.
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