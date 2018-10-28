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فن

شيرين عبد الوهاب تتعاون مع محمد الشاعر في ألبومها الجديد

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:39 م
صدى البلد
نورا نبيل
قدم محمد الشاعر صاحب شركة "ذى بيسمنت ريكوردز -The Basement Records" والتى تعد من أكبر الشركات المصرية المتخصصة في إنتاج وتوزيع وتسويق المحتوى الفني عبر التسويق الرقمي وصفحات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الفنان حسن الشافعى وعدد من كبار الفنانين مثل أنغام وشرين وعبدالباسط حمودة وغيرهم من خلال استخدام تقنيات لم تستخدم من قبل مثل خاصية الپريميير التي استخدمت لأول مرة في الوطن العربي لطرح ألبوم شرين عبد الوهاب "نساي". 

و أكد شاعر على سعادته بالتعاون مع النجمة شيرين عبد الوهاب في ألبومها الجديد "نساي" واستخدامه لتلك الخاصية من خلال العد التنازلي وإطلاق الفيديو في وقت واحد لجميع المستخدمين وتم ذلك بالشراكة مع يوتيوب. 

جدير بالذكر أن محمد الشاعر هو المدير التسويقى لمجموعة شركات برايم جروب وصاحب الفضل الأكبر فى زيارة النجم العالمي ليو ميسي إلى مصر ضمن فعاليات تور اند كيور للسياحة العلاجية، وكما قام الشاعر بالعمل علي كرييتف الإعلان الذي قام ميسي بتصويره بالتعاون مع impact BBDO ضمن الحملة والذي عرض في معظم دول العالم.
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