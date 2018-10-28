إسرائيل تقتل 3 أطفال على حدود غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت، مساء اليوم الأحد، 3 أطفال على حدود قطاع غزة بعد استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الشبان.



ونقلت وكالة "معًا" الإخبارية الفلسطينية عن بيان أصدره الهلال الأحمر الفلسيطيني قوله إن عناصر المنظمة تمكنوا من انتشال جثامين الأطفال الثلاثة شرق مدينة خانيونس.



وأعلن جيش الاحتلال استهداف مجموعة من ثلاثة فلسطينيين كانوا يحاولون زرع عبوة ناسفة قرب السياج الامني ما ادى إلى استشهادهم.