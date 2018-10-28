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ثقافة

وزير الآثار يشيد بمشروع إنقاذ المنابر المملوكية.. صور

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:50 م
صدى البلد
علاء المنياوي
قام وزير الآثار د.خالد العناني بزيارة لمشروع انقاذ المنابر المملوكية المنفذ من قبل المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث اليوم الأحد، حيث قام عبد الحميد صلاح الشريف رئيس مجلس أمناء المؤسسة بشرح مراحل المشروع للوزير.

وتفقد العناني بعض فرق عمل المشروع والمسئولة عن التوثيق الهندسي للمنابر،وأعرب عن سعادته بسير خطوات المشروع الذي يجري تنفيذه تحت إشراف وزارة الآثار بتمويل من صندوق حماية التراث الثقافى (المجلس الثقافى البريطانى).

وكشف الشريف أنه من ضمن أهداف مشروع إنقاذ المنابر المملوكية بالقاهرة أن يتم إعادة إكتشاف التصاميم الهندسية المملوكية وربطها بالتصميمات الفنية المعاصرة،وعمل قاعدة بيانات للمشروع.
وزير الآثار يشيد بمشروع إنقاذ المنابر المملوكية.. صور
وزير الآثار يشيد بمشروع إنقاذ المنابر المملوكية.. صور
وزير الآثار يشيد بمشروع إنقاذ المنابر المملوكية.. صور
وزير الآثار يشيد بمشروع إنقاذ المنابر المملوكية.. صور
وزير الآثار يشيد بمشروع إنقاذ المنابر المملوكية.. صور
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