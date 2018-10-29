أول رد فعل من محمد صلاح بعد تحطم طائرة مالك ليستر سيتى

قدم النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول، تعازيه لنادي ليستر سيتي، في وفاة مالكه، رجل الأعمال التايلاندي، فيتشاي سريفدانابرابا، خلال حادث تحطم طائرته الخاصة.



وتحطمت الطائرة التى كانت تحمل مالك ليستر عقب مباراة الفريق مع وست هام (1-1)، أول أمس السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال صلاح، عبر حسابه على "تويتر": "يوم حزين حقا لكرة القدم، كل التعازي لعائلة وأصدقاء الذين توفوا بشكل مأساوي".



وكان ليستر سيتي قد أعلن وفاة مالكه، عن عمر ناهز 60 عاما، برفقة 4 أشخاص آخرين.

