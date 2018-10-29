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حوادث

الحبس سنة لسائق هتك عرض طفلة فى الشارع بالطالبية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:38 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
عاقبت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مجدي احمد مصطفى وعضوية المستشارين حسن مسلم وعبد الوهاب عطية وسامح رمزي وسكرتارية صلاح مصطفى ومحمد أبو العلا، سائق، بالحبس سنة، لاتهامه بهتك عرض طفلة "5" سنوات، بمنطقة الطالبية فى محافظة الجيزة.

وكان المستشار أحمد الأبرق، المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، أحال القضية رقم 12235 لسنة 2018 جنايات الطالبية، للمحكمة الجنائية المتهم فيها "صبري ح ع ع"، 60 سنة، "محبوس"، سائق، لأنه في يوم 12 مايو 2017، هتك عرض المجني عليها "مودة م ع"، "5" سنوات، بالقوة بأن استوقفها حال سيرها بالطريق العام واستدرجها لمحل سكنه وهتك عرضها.

بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الطالبية من فاتن إسماعيل محمد عمران 39 سن محامية، بقيام المتهم بهتك عرض المجنى عليها بالطريق العام، وبالانتقال لمكان تواجده تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأثبتت التحريات صحتها.
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