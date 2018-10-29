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رياضة

تونس تفوز بتنظيم بطولة إفريقيا لكرة اليد 2020

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
عمرو الحلوانى
منح الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، تنظيم بطولة إفريقيا للأندية البطلة (رجال وسيدات)، في أكتوبر 2020، إلى الاتحاد التونسي.

وكانت تونس قد مُنحت في وقت سابق، حق تنظيم بطولة إفريقيا للأمم للرجال، في يناير 2020، والتي ستؤهل لأولمبياد طوكيو.

من جهة أخرى، أنهى منتخب تونس لليد معسكر إسبانيا التحضيري، بفوزه في المقابلة الودية الثانية، التي جمعته بنادي بونت جنيل، بنتيجة (30-29).

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