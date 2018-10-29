فريق سيدات يد الأهلي يواصل استعداده لمواجهة الجزيرة بالدوري

يواصل فريق سيدات يد النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على الصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.



ويواجه الأهلي فريق الجزيرة يوم 2 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.



وكان ياسر صلاح، المدير الفني لسيدات يد الأهلي قد رفض منح اللاعبات راحة سلبية بالرغم من توقف المنافسة؛ بسبب البطولة العربية للأندية والتي تم تأجيلها.