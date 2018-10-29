سلة الأهلي 16 سنة يواجه الأوليمبي بدوري المرتبط.. اليوم

يخوض فريق 16 سنة لكرة السلة بالنادي الأهلي تحت قيادة أحمد الجارحي، مباراة مهمة، اليوم الاثنين، أمام فريق الأوليمبي ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لدوري المرتبط للمحترفين.



وتنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة، ويسعى الفريق للفوز بها ومواصلة عروضه القوية خلال البطولة.



وكان الفريق قد نجح في تقديم عرض قوي أمام فرق الجزيرة وطنطا والشرقية للدخان خلال الجولات الماضية من البطولة.