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أخبار العالم

الكرملين: نأمل في مواصلة التعاون مع البرازيل بعد الانتخابات الرئاسية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:26 م
صدى البلد
أ ش أ
أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، عن أمل بلاده في مواصلة التعاون مع البرازيل عقب الانتخابات الرئاسية التي شهدتها، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرسل برقية تهنئة للرئيس المنتخب جايير بولسونارو.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله إن البرازيل شريك مهم لروسيا ونهتم جدا بتنمية علاقاتنا الثنائية وكذلك بتعاوننا في إطار مختلف، ونأمل بأن يتواصل هذا التعاون.

يذكر أن البرازيل شهدت، أمس الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وبعد فرز 99.99 بالمئة من الأصوات، حصل مرشح الحزب الاجتماعي الليبرالي بولسونارو على 55.13 في المائة، في حين حصل منافسه مرشح حزب العمال فرناندو حداد على 44.87 في المائة.

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