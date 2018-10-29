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أخبار العالم

البيت الأبيض لـ ترامب البرازيلي: هناك ترامب واحد فقط

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:46 م
دونالد ترامب ويائير
دونالد ترامب ويائير بولسونارو
حسام رضوان
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، اليوم الإثنين، تعليقا على تشبيه الرئيس البرازيلي الجديد، يائير بولسونارو، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك دونالد ترامب واحد فقط.

وبحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس" هنأ ترامب نظيره البرازيلي بفوزه بالانتخابات الرئاسية خلال مكالمة هاتفية.

ومنذ ظهور بولسونارو، السياسي اليمني، أطلقت عليه عدة ألقاب تشبهه بترامب مثل، "ترامب البرازيلي" و"ترامب الاستوائي".

وتجنبت واشنطن التعليق على تاريخ بولسونارو الطويل في الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل، والتي توصف بأنها عنصرية، وإشادته بالتعذيب خلال فترة الديكتاتورية في البلاد منذ عام 1964 و1985.

وغرد ترامب على موقع "تويتر" قائلا: "كانت مكالمة ممتازة، اتفقنا على أن البرازيل والولايات المتحدة ستعملان معًا بشكل وثيق في الأمور التجارية والعسكرية وكل شيء آخر".
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