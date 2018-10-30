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أخبار العالم

إيران: العقوبات الأمريكية لها عواقب وخيمة على النظام العالمي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:24 م
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
رويترز
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية على إيران ستكون لها "عواقب وخيمة" على النظام العالمي.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عنه قوله خلال زيارة لاسطنبول "للأسف فإن دولة تخرق القانون (الولايات المتحدة) تسعى لمعاقبة دولة (إيران) تلتزم بالقانون... هذه الطريقة ستكون لها عواقب وخيمة على النظام العالمي".

ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة موجة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران مطلع الشهر المقبل، حيث حذرت واشنطن الدول المتعاملة مع طهران من أن تطالها العقوبات.
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