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السيسي: مصر تدعم إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:06 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تدعم الحل السياسي فى ليبيا بالتعاون مع كل الشركاء خاصة بعد سيطرة الإرهابيين على طرابلس.

وأكد "السيسي" خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنه من الضرورى تنفيذ مبادرة المبعوث الأممى حتى نستطيع حل الأزمة الليبية.

وأشاد بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا؛ حيثُ تم التأكيد على تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب على العالم، وكذلك الهجرة غير الشرعية.
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