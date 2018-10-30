رئيس الرقابة الإدارية: إعداد المسودة النهائية لاستراتيجية مكافحة الفساد

عقدت اللجنة الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته برئاسة اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية اجتماعا اليوم لإعداد المسودة النهائية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٨/ ٢٠٢٢ تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية استعدادًا لإطلاقها خلال اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يعقد بتاريخ ٩ ديسمبر المقبل.
ناقش الاجتماع أبرز الممارسات الناجحة والتحديات التي ظهرت من خلال تطبيق مراحل تنفيذ الاستراتيجية السابقة ٢٠١٤ / ٢٠١٨ لتلافيها خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية وكذا وضع أهداف استراتيجية تحقق الوقاية من الفساد وتتفق مع خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
ناقش الاجتماع أبرز الممارسات الناجحة والتحديات التي ظهرت من خلال تطبيق مراحل تنفيذ الاستراتيجية السابقة ٢٠١٤ / ٢٠١٨ لتلافيها خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية وكذا وضع أهداف استراتيجية تحقق الوقاية من الفساد وتتفق مع خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.