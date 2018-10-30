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اقتصاد

وزير المالية لـ صدى البلد: حسم قانون الجمارك أول العام المقبل

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:58 م
الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط، وزير المالية
محمد يحيي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قانون الجمارك الجديد لا يتضمن أسعار التعريفة الجمركية الجديدة، معتبرا أنها صدرت بقرار جمهوري لمواكبة التطورات العالمية.

وكشف وزير المالية في تصريحات لموقع "صدى البلد" عن أن القانون الجديد والذي يجري مناقشته داخل أروقة مجلس الوزراء بعد انتهاء الوزارة من وضع اللمسات النهائية الخاصة به؛ سيتم إحالته لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة وإصداره مع بداية العام الميلادي الجديد.

وأوضح " معيط" أن هناك جلسات استماع مع الخبراء والمختصين للانتهاء من عملية الحوار المجتمعي على ذلك القانون ضمن إجراءات الإفصاح والشفافية التي تقوم بها الوزارة.

ذكر " معيط" أن مشروع القانون يسمح لأول مرة بمصادرة البضائع محل التهرب الجمركي حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها إلى جانب ما يتقرر من غرامات مالية وهو ما نأمل أن يكون رادعًا للمهربين إلى جانب اعتبار جريمة التهرب الجمركي مخلة بالشرف والأمانة مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات طالما لم يصدر حكم بات.
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