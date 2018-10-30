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مصطفى خاطر: اتثبت في الشارع والحرامي إداني رز باللبن .. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:43 م
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
هاني حسين
روى الفنان مصطفى خاطر، تفاصيل تعرضه لمحاولة سرقة في الشارع، قائلا:" أنا اتثبت في الشارع زمان، لما كنت رايح أشوف شقة".

وأضاف "خاطر" في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" وأنا ماشي في الشارع طلع عليا حرامي وقال لي «طلع اللي معاك»، وفتح المطواة، وكان معايا واحد صاحبي عمال يضحك وأنا ضحكت عشان إحنا مكنش معانا حاجة خالص".

وتابع:" في الآخر صعبنا على الحرامي وإداني رز باللبن وصاحبي خد علبة سجائر".
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