مصطفى خاطر: اتثبت في الشارع والحرامي إداني رز باللبن .. فيديو

روى الفنان مصطفى خاطر، تفاصيل تعرضه لمحاولة سرقة في الشارع، قائلا:" أنا اتثبت في الشارع زمان، لما كنت رايح أشوف شقة".



وأضاف "خاطر" في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" وأنا ماشي في الشارع طلع عليا حرامي وقال لي «طلع اللي معاك»، وفتح المطواة، وكان معايا واحد صاحبي عمال يضحك وأنا ضحكت عشان إحنا مكنش معانا حاجة خالص".



وتابع:" في الآخر صعبنا على الحرامي وإداني رز باللبن وصاحبي خد علبة سجائر".

