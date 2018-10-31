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فن

نوال الكويتية تحقق المليون الأول بـ قضى عمري وأنا أحبه

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:23 ص
صدى البلد
سعيد فراج
حققت الأغنية الخليجية "قضى عمري وأنا أحبه" للفنانة نوال الكويتية، أول مليون مشاهدة لها بعد مرور 5 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية "قضى عمري وأنا أحبه" لـ نوال الكويتية،من كلمات: قوس، ألحان: ياسر بوعلي، توزيع : مشاري اليتيم، وتريات: تامر غنيم، هندسة صوت: محمد عصمت، مكس وماستر: جاسم محمد، ايقاعات: ابراهيم حسن. 

وعلى جانب آخر، تستعد نوال لإحياء حفل غنائي ساهر لها على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 11 نوفمبر المُقبل على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. 

وتلتقي نوال الكويتية جمهورها المصري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وينتظر أن تأتي إلى القاهرة قبيل أيام من الحفل لبدء البروفات. 

ومن المرتقب أن تقدم نوال الكويتية لجمهور مهرجان الموسيقى العربية، باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، ومن أبرزها: "يا مصبر الموعود، اكو مثلك، تعب قلبي، طيب، ذبحني الشوق، الا بزعل، انت طيب، خذاني الشوق، أن رفعت الصوت"، وغيرها من الأغاني.
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