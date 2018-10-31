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محافظات

محافظ الفيوم يتابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية..صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:30 م
صدى البلد
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا لمناقشة ما تم تنفيذه بالخطة الاستثمارية بمرحلتيها الأولى والثانية في جميع قطاعات المحافظة، بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن وعدد من مديري العموم ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.

خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم ضرورة إنجاز الأعمال بالخطة الاستثمارية وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها، وضرورة التعاون البناء بين جميع قطاعات المحافظة لإنجاز تلك الأعمال علي أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل في إنجاز عدد من المشروعات الحيوية، التي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

أشار المحافظ إلى أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات القياسية مع الحفاظ علي كافة المعدات المستخدمة وسيارات المصالح الحكومية وعمل الصيانة اللازمة لها.

وفي نهاية الاجتماع، أكد المحافظ علي كافة المسئولين متابعة تنفيذ الأعمال أولًا بأول، مشددًا علي أهمية العمل الميداني من خلال فريق العمل الواحد لسرعة إنجاز الأعمال.
محافظ الفيوم يتابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية..صور
محافظ الفيوم يتابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية..صور
محافظ الفيوم يتابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية..صور
محافظ الفيوم يتابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية..صور
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