محافظ الفيوم يتابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية..صور

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا لمناقشة ما تم تنفيذه بالخطة الاستثمارية بمرحلتيها الأولى والثانية في جميع قطاعات المحافظة، بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن وعدد من مديري العموم ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.





خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم ضرورة إنجاز الأعمال بالخطة الاستثمارية وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها، وضرورة التعاون البناء بين جميع قطاعات المحافظة لإنجاز تلك الأعمال علي أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل في إنجاز عدد من المشروعات الحيوية، التي تخدم قطاع عريض من المواطنين.





أشار المحافظ إلى أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات القياسية مع الحفاظ علي كافة المعدات المستخدمة وسيارات المصالح الحكومية وعمل الصيانة اللازمة لها.



