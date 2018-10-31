مهاجم النجم الساحلى يقترب من الانضمام للزمالك

اقترب مهاجم النجم الرياضى الساحلى التونسى عمرو مرعى من الانتقال الى نادى الزمالك فى فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.



وأبدى السويسري جروس المدير الفنى للزمالك قناعته بالإمكانيات الفنية لعمرو مرعى مهاجم النجم الرياضى الساحلى التونسى بجانب خبرته فى الدورى المصرى.



وفتح مسئولو الزمالك باب المفاوضات مع نبيل أبوزيد وكيل أعمال عمرو مرعى لحسم صفقة انتقاله للقلعة البيضاء فى يناير لإنهاء أزمة عدم فاعلية المهاجمين فى الفترة السابقة.